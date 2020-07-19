Глава Пентагона призвал принять меры против России и Китая Глава Министерства обороны США Марк Эспер сказал, что НАТО необходимо проработать ряд мер для сдерживания России и Китая, которых он отнес к числу потенциальных противников Соединенных Штатов. Его заявление было опубликовано на сайте Пентагона 18 июля

Эспер сказал, что США и другие страны блока НАТО должны тратить на оборону не менее двух процентов от ВВП ежегодно.

«Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать. Необходимо сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — подчеркнул он.

По его словам, США должны вытеснить Россию и Китай из Ближнего Востока и Центральной Азии и самостоятельно «решать проблемы», в том числе с ИГИЛ* и в Афганистане.