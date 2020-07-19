Эспер сказал, что США и другие страны блока НАТО должны тратить на оборону не менее двух процентов от ВВП ежегодно.
«Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать. Необходимо сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — подчеркнул он.
Россию Марк Эспер назвал «нарушителем мирового спокойствия», при этом он считает, что Российская Федерация является не менее опасным противником, чем Китай, который стремится вытеснить США из региона и желательно с мировой арены.
По его словам, США должны вытеснить Россию и Китай из Ближнего Востока и Центральной Азии и самостоятельно «решать проблемы», в том числе с ИГИЛ* и в Афганистане.