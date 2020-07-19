Первые поколения украинских эмигрантов в США считались расово неполноценными - американская актриса

Американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно («Шпион, который меня кинул», «Тихоокеанский рубеж-2») обнародовала любопытную методичку, подготовленную диаспорой. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 19 июля

«В ней тезисы для дискуссий по поводу протестов BLM. С неграми так, скорее всего, дискутировать не придется. Просто не успеешь рассказать о том, что первые поколения украинских эмигрантов в США не считались белыми, зато считались расово неполноценными (в методичке об этом есть), а уже выхватишь в тыкву. Это документ для бесед внутри общины», — отмечает ТГ-канал.

Обратный расизм. В США наступили во всех отношениях черные времена © AP, Jacquelyn Martin, File

Также украинская диаспора учит своих соплеменников, какие формы насилия приемлемы.

В частности, приводится пример Майдана, где протестующие якобы стали беспредельничать только из-за провокаций «Беркута» и насильника Януковича, а горящие шины спасали жизни.

Также американских украинцев пытаются убедить в том, что «революция гидности» не была фашистским движением, а ультраправые не представляли Евромайдан.