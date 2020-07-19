Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат украинских военных, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Калиновка в Донбассе, заявил 19 июля журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, передает РИА Новости

Ранее Народная милиции ЛНР заявила о минометном обстреле поселка Калиновка, который осуществили украинские военные.

«В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления «Тритон М1», нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен», — заявил Осадчий. Бомбы для Донбасса. Взрывоопасные плоды турецко-украинской дружбы © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк

Он отметил, что материалы с карты памяти дрона изучают специалисты Народной милиции.

При этом полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

Ранее Украина заявила о закупке беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2. Ожидается, что ВСУ будут применять его в т.ч. и в Донбассе.