Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные им извинения. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале вечером 18 июля

Таким образом глава Чечни отреагировал на интервью Зеленского украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу. Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» — написал Кадыров.

Он призвал Зеленского определиться с тем, кем он является.

«Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?» — отметил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров указал на недопустимость войны в Донбассе.

«Когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас. Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске», — отметил Кадыров.

Глава Чечни призвал Зеленского сделать первый шаг и выстроить добрососедские отношения с Россией.