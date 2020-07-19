В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский решит расследовать, действительно ли администрация Петра Порошенко разворовала американскую помощь, то получит проблемы в случае победы Джо Байдена на выборах

Сенатор объяснил, почему руководство Украины не заинтересовано докопаться до истины по этому делу. Если президентом США станет Байден, он тоже будет давать приказы Зеленскому по телефону – эксперт © REUTERS, Jonathan Ernst

«Представьте себе, что расследование приведет к определённым результатам. Допустим, будет доказано, что Джулиани оказался прав. Что по этому поводу должен делать президент Зеленский? Он должен выступить с обвинениями в адрес предыдущей — демократической администрации США», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Более того, президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся выступить против кандидата в президенты США, который имеет хорошие шансы победить, ведь по последним опросам Джо Байден, работавший в той самой администрации вице-президентом, имеет преимущество над действующим главой государства Дональдом Трампом в 8-10%.

«И таким образом создать себе сразу не просто врага, а яростного врага, если Байден пройдет в Белый дом. Зачем это Зеленскому? Неопределённость, непредсказуемость политической жизни Соединенных Штатов, неясность соотношения сил между Байденом и Трампом, являются достаточной причиной для того, чтобы Украина не копалась в этом грязном белье эпохи Порошенко. Зеленский от этого никаких выгод не получит, зато может получить много проблем», — заявил Пушков.