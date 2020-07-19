Сенатор объяснил, почему руководство Украины не заинтересовано докопаться до истины по этому делу.
«Представьте себе, что расследование приведет к определённым результатам. Допустим, будет доказано, что Джулиани оказался прав. Что по этому поводу должен делать президент Зеленский? Он должен выступить с обвинениями в адрес предыдущей — демократической администрации США», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Более того, президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся выступить против кандидата в президенты США, который имеет хорошие шансы победить, ведь по последним опросам Джо Байден, работавший в той самой администрации вице-президентом, имеет преимущество над действующим главой государства Дональдом Трампом в 8-10%.
«И таким образом создать себе сразу не просто врага, а яростного врага, если Байден пройдет в Белый дом. Зачем это Зеленскому? Неопределённость, непредсказуемость политической жизни Соединенных Штатов, неясность соотношения сил между Байденом и Трампом, являются достаточной причиной для того, чтобы Украина не копалась в этом грязном белье эпохи Порошенко. Зеленский от этого никаких выгод не получит, зато может получить много проблем», — заявил Пушков.