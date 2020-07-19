Как сказал в интервью изданию американист Дмитрий Дробницкий, одни американские политики настаивают на дальнейшей поддержке Украины во избежание возобладания «российской пропаганды» о том, что Украина - это несостоявшееся государство, а другие - призывают сосредоточиться на более глобальных вопросах, в частности конкуренции с Россией и Китаем

Эксперт отметил, что важности самой украинской темы в Штатах сейчас нет, она идёт в довесок. Вассерман объяснил, почему Америке выгодно, чтобы на Украине процветала коррупция © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«В чём заключается суть борьбы: одни американские политики, что должна быть внешнеполитическая линия, связанная с демократией в различных странах, чтобы свергать диктаторов, говорить о правах человека в России и Китае, линия связана с этим, в связи с этим они требуют не махать рукой на Украину, поскольку в противном случае риторика «российской пропаганды» о том, что Украина — это несостоявшееся государство, возобладает, а другие говорят, ну и фиг с ней, пусть возобладает, у нас там Китай, у нас глобальное соревнование, мы от России по гиперзвуку отстаём, к чёртовой бабушке эту Украину, у нас задачи более конкретные», — заявил в интервью изданию американист Дмитрий Дробницкий.

Дональд Трамп с самого начала президентства не уделял большого внимания проблемам Украины, несмотря на убеждения сотрудников Госдепартамента. Более того, как рассказал в своих мемуарах его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, был недоволен, что Украина мешает налаживанию отношений США и России.

«Вот такая борьба идёт, причём на разных уровнях — и в Конгрессе, и у президента, — но такого интереса к Украине, который был при Обаме, такого нет и вряд ли когда-либо будет и даже при Байдене вряд ли будет, если он станет президентом», — добавил Дробницкий.