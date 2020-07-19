Киев не хочет сам отказываться от комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями, но преследует цель спровоцировать на это Москву. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем комментарии «Известиям»

Погребинский рассказал, какую дипломатическую игру против России затеяла Украина © Facebook, Михаил Погребинский «Украина пытается сделать так, чтобы Россия первой признала их недействительными. Поэтому резко высказываются политики, принимает скандальное решение Верховная рада», — отмечает эксперт. Погребинский подчеркнул, что в Киеве не готовы к компромиссу с республиками Донбасса, ждут исключительно капитуляции. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москву беспокоят заявления Киева. По его мнению, это очень опасная тенденция, которая может нас существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине.