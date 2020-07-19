Ранее Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым выборы на Донбассе возможны только после передачи границы под контроль Киева, что противоречит Минским соглашениям.
«Украина пытается сделать так, чтобы Россия первой признала их недействительными. Поэтому резко высказываются политики, принимает скандальное решение Верховная рада», — отмечает эксперт.
Погребинский подчеркнул, что в Киеве не готовы к компромиссу с республиками Донбасса, ждут исключительно капитуляции.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москву беспокоят заявления Киева. По его мнению, это очень опасная тенденция, которая может нас существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине.