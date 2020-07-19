В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что президент Украины Владимир Зеленский явно не того размера фигура, чтобы налаживать лично контакты с американским коллегой Дональдом Трампом, а и в нынешнем украинском правительстве вряд ли найдутся люди, способные наладить связи между руководствами двух стран

Эксперт напомнил, как во время выступления в рамках процедуры импичмента высокопоставленные американские чиновники рассказывали, что Госдепартамент пытался убедить президента США Дональда Трампа в необходимости сотрудничества с новыми украинскими властями, но тот каждый раз реагировал скучно, ему это было в крайней степени не интересно.

«Я сейчас не очень представляю, кто и как будет налаживать контакты с американцами. Зеленский явно не того размера фигура, чтобы налаживать лично контакты с Трампом, налаживать, наверно, надо с аппаратом советника по нацбезопасности. Может ли это сделать кто-то в нынешнем украинском правительстве, я сильно сомневаюсь. Никаких контактов с администрацией США нет, это всё-таки не тот уровень, который был бы, если бы президентом стала Хиллари Клинтон», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Павел Рудяков: Не желая ссориться ни с Трампом, ни с Байденом, Зеленский рискует получить удар от обоих © РИА Новости, Нина Зотина

Он привёл в пример встречу бывшего госсекретаря США, баллотировавшуюся в президенты от Демократической партии, и Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, на полях на сессии ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2016 года. Тогда, по словам эксперта, Клинтон представила украинскому лидеру весь состав своей бригады и в частности своего помощника Джона Подесту, «вот твой новый хозяин, его слушай». Это свидетельствовало о внешнем управлении Украины со стороны Соединённых Штатов.

«Да, Трамп поставлял какие-то вооружения Украине, но всё это по большому счёту а) копейки, b) насколько я понимаю, противотанковые комплексы в руки ВСУ так и не попали, c) это хорошая галочка для Трампа, он сказал, что в отличие от Обамы действительно помогал. На этом галочка поставлена, «демократии» помогли, с Россией поговорили жёстко, на этом разговор заканчивается», — добавил Дробницкий.

Администрация предыдущего американского президента Барака Обамы оказывала помощь активистам майдана, Джо Байден, который, будучи вице-президентом США, курировал украинское направление, и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд приезжали в Киев в разгар акций протестов. После прихода к власти республиканца Дональда Трампа Вашингтон перестал уделять так много внимания Украине, сосредоточившись на внутренних проблемах.