Ранее Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую президент Дональд Трамп назвал «супер-пупер», превышала скорость звука в 17 раз.
«Когда Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые», — пояснил военный эксперт.
Более того, по его сведениям, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели.
Говоря об отрыве России от США в сфере гиперзвуковых технологий, отметил Коротченко, речь идёт о нескольких годах. Он напомнил, что пока американские гиперзвуковые ракеты проходят лётные испытания, на вооружении ВС РФ уже стоит несколько серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морская гиперзвуковая ракета «Циркон».