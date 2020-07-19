Россия будет обладать возможностью перехвата гиперзвуковых ракет США, когда они будут приняты на вооружение американской армии. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в недавнем комментарии РИА Новости

Коротченко назвал обстоятельства, при которых Россия применит ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональд Трамп назвал «супер-пупер», превышала скорость звука в 17 раз.

«Когда Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые», — пояснил военный эксперт.

Более того, по его сведениям, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели.

Говоря об отрыве России от США в сфере гиперзвуковых технологий, отметил Коротченко, речь идёт о нескольких годах. Он напомнил, что пока американские гиперзвуковые ракеты проходят лётные испытания, на вооружении ВС РФ уже стоит несколько серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морская гиперзвуковая ракета «Циркон».