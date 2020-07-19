Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
«Это не потому, что армяне более миролюбивые, чем азербайджанцы. Просто есть результат войны 1991-1994 годов. Тех целей, которых Армения желала бы добиться и могла бы добиться военными средствами, просто не существует», — пояснил эксперт.
В Азербайджане же, подчеркнул политолог, и элита, и население воспринимают то, что случилось в начале 90-х, как потерю территорий, поэтому там наблюдается фрустрация и реваншистские настроения.
Армению же устраивает, когда сохраняется ситуация, которая есть, и при этом ведутся переговоры, чтобы пытаться каким-то образом подходить к решению этой проблемы, подытожил Искандарян.