У Армении нет смысла обострять ситуацию в и без того конфликтных отношениях с Азербайджаном, поскольку у нее нет целей, которых можно было достичь военным путем. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру,

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

«Это не потому, что армяне более миролюбивые, чем азербайджанцы. Просто есть результат войны 1991-1994 годов. Тех целей, которых Армения желала бы добиться и могла бы добиться военными средствами, просто не существует», — пояснил эксперт.

В Азербайджане же, подчеркнул политолог, и элита, и население воспринимают то, что случилось в начале 90-х, как потерю территорий, поэтому там наблюдается фрустрация и реваншистские настроения.

Армению же устраивает, когда сохраняется ситуация, которая есть, и при этом ведутся переговоры, чтобы пытаться каким-то образом подходить к решению этой проблемы, подытожил Искандарян.