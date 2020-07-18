«По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева», — говорится в сообщении.
Следователя подозревают в совершении в ряда преступлений, таких как незаконное препятствование организации и проведению собрания, совершенное должностным лицом, составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия и заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц.
«Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности», — добавили в Госбюро.