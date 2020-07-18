Государственное бюро расследований (ГБР) вручило подозрение бывшему следователю Святошинского управления министерства внутренних дел Киева – его подозревают в незаконном задержании участника Майдана в 2014 году. Соответствующее сообщение в субботу, 18 июля, появилось на странице ГБР в Facebook

«По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева», — говорится в сообщении.

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«Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности», — добавили в Госбюро.