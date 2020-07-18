В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал, что с точки зрения национальных интересов, когда речь идёт о разворовывании денег, президент Украины Владимир Зеленский должен был хотя бы инициировать расследование, а делать вид, что ничего не слышал

Сенатор дал оценку поведению украинского лидера на заявление адвоката президента США Рудольфа Джулиани о нецелевой трате американской материальной помощи, когда страной руководил Пётр Порошенко.

«Зеленский сделает то, что он делает в последнее время лучше всего: он испугается и не сделает ничего. Он сейчас будет делать вид, что вообще не в курсе всей этой истории, что это всё американская внутренняя политика и «не надо меня вовлекать в американские внутренние разборки», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Андрей Золотарев о хищении американской помощи на Украине: До выборов в США Зеленский будет слеп, глух и нем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По словам сенатора, с одной стороны, такая позиция правильная, с точки зрения, так сказать, политического цинизма, а с другой стороны, с точки зрения интересов страны, если действительно $5,3 млрд были расхищены на Украине, президент должен реагировать иначе — он же подавал себя как слуга народа! Поэтому с точки зрения президентского имиджа, тех обещаний, которые он давал избирателям, с точки зрения его программы борьбы с коррупцией, программы прозрачности, программы наказания тех, кто разворовывал Украину, он должен был бы, как минимум, объявить о начале такого расследования.

«Другое дело, что с учётом всех тех факторов, что я назвал, он мог бы затянуть с расследованием до периода после выборов, потому что такого рода расследования за один-два месяца в любом случае не делаются. Но это было бы гораздо честнее, чем просто испугаться, уйти в кусты, зарыть голову в песок, прикинуться мёртвым жуком и принять цвет палой листвы», — заявил Пушков.