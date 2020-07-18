По его словам, согласно украинскому законодательству, деньги российского происхождения запрещается инвестировать в украинские активы. При этом, даже если продажу отменят, 10% суммы останутся в украинском бюджете.
«В конкретном случае с отелем, если окажется, что к покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенных ими залога в любом случае останутся в государственной казне», — написал Сенниченко.
В случае, если продажа будет отменена, покупателем станет тот, кто занял второе место на аукционе.
Ранее стало известно, Киевский государственный отель «Днепр» продали за 1,1 миллиарда гривен (около 3 млрд рублей).