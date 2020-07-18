Фонд государственного имущества обратился к правоохранителям с просьбой проверить происхождение средств, за которые была приобретена киевская гостиница «Днепр», после сообщений о том, что к покупке отеля могут быть причастны российские структуры. Об этом в субботу, 18 июля, в Facebook написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко

Киевский убыточный госотель «Днепр» продали за миллиард гривен

«В конкретном случае с отелем, если окажется, что к покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенных ими залога в любом случае останутся в государственной казне», — написал Сенниченко.

В случае, если продажа будет отменена, покупателем станет тот, кто занял второе место на аукционе.

Ранее стало известно, Киевский государственный отель «Днепр» продали за 1,1 миллиарда гривен (около 3 млрд рублей).