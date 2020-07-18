В Киеве на улице Вышгородской произошел конфликт со стрельбой между пассажиром такси и водителем. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил «Киев Оперативный» в Facebook

«Со слов потерпевшего, он привез мужчину по адресу (работает таксистом), тот заплатил не полную сумму, сказал, что не хватает, но у него есть пару абрикосов и швырнул в водителя. Выйдя из машины, ударил по двери с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить, зачем тот так сделал, начал в него стрелять, одна пуля попала под лопатку. Это не остановило водителя, он смог забрать пистолет, да еще и заломил его», — говорится в сообщении.

На место выехали правоохранители, которым таксист и передал нападавшего. Пострадавшего госпитализировали.