Никаких 38% рейтинга у президента Украины Владимира Зеленского нет. Сейчас он стремительно падает, возможно рейтинг уже в два раза ниже. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Зеленский не заигрывает с радикалами, а идет по пути нацистской Германии – Азаров © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Это происходит на фоне отсутствия активных сил, готовых его поддерживать. Сейчас всё начинает работать против него. Все видят его слабость и пытаются этим воспользоваться», — отметил политик.

Азаров считает, что это очень опасная ситуация, поскольку альтернативы, которая могла бы его заменить, не просматривается, исключая политиков от предыдущей власти вроде Петра Порошенко и Александра Турчинова.

Ситуация ещё не созрела для того, чтобы мощная политическая сила вышла на сцену и смогла изменить политику, которая могла бы возразить Западу, сетует экс-премьер.

Зеленский же реально не управляет этой ситуацией, многие заинтересованы его свергнуть, желая занять президентское кресло, заключил собеседник агентства.