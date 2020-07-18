Зеленский не заигрывает с радикалами, а идет по пути нацистской Германии – Азаров
Зеленский не заигрывает с радикалами, а идет по пути нацистской Германии – Азаров
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
Ранее недавно проведенное исследование Киевского международного института социологии показало, что 38% респондентов одобряют действия и заявления президента Зеленского, а 45% — не одобряют.

«Это происходит на фоне отсутствия активных сил, готовых его поддерживать. Сейчас всё начинает работать против него. Все видят его слабость и пытаются этим воспользоваться», — отметил политик.

Азаров считает, что это очень опасная ситуация, поскольку альтернативы, которая могла бы его заменить, не просматривается, исключая политиков от предыдущей власти вроде Петра Порошенко и Александра Турчинова.

Ситуация ещё не созрела для того, чтобы мощная политическая сила вышла на сцену и смогла изменить политику, которая могла бы возразить Западу, сетует экс-премьер.

Зеленский же реально не управляет этой ситуацией, многие заинтересованы его свергнуть, желая занять президентское кресло, заключил собеседник агентства.

 