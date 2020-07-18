«Вопрос трансплантации является достаточно приоритетным. Это высокотехнологическая медицина, которая направлена на спасение жизни украинцев. И все годы независимости Украины она не развивалась. Были какие-то единичные случаи по трансплантации. Это при ситуации, когда у нас много специалистов, которые уже могут делать такие операции», — сказал Степанов.
В настоящее время, по словам министра, чиновники работают над созданием единой системы трансплантации.
«Запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине. В настоящее время министерство работает над созданием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в перечень стран-лидеров по проведению таких операций», — добавил Степанов.
О планах создать систему трансплантации министр заявлял в начале июля.