С 1 января 2021 года на Украине заработает единая система по вопросам трансплантации. Об этом в субботу, 18 июля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

«Вопрос трансплантации является достаточно приоритетным. Это высокотехнологическая медицина, которая направлена на спасение жизни украинцев. И все годы независимости Украины она не развивалась. Были какие-то единичные случаи по трансплантации. Это при ситуации, когда у нас много специалистов, которые уже могут делать такие операции», — сказал Степанов.

Украинцы могут интегрироваться в Европу по частям. Рада упростила трансплантацию органов © CC0, Pixabay

«Запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине. В настоящее время министерство работает над созданием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в перечень стран-лидеров по проведению таких операций», — добавил Степанов.

О планах создать систему трансплантации министр заявлял в начале июля.