Было бы неверно полагать, что президент Украины Владимир Зеленский «заигрывает» с неонацистскими группировками. Он проводит вполне осознанную политику по удержанию народа Украины в положении нищеты и бесправности. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в недавнем интервью ИА «Новороссия»

«Доуправлялись»: Азаров заявил о превращении Украины в «банановую республику» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его мнению, Украина повторяет путь Германии, когда на фоне резкого ухудшения социально-экономической ситуации к власти пришла крайне радикальная группировка нацистов, и после этого наступило господство боевиков.

«Если на Украине обеспечить демократию и предоставить реальные права политическим партиям, то из неё никогда не сделаешь «антироссию»», — подчеркнул Азаров.

Однако если запугать сознательную часть населения, поставить у руля боевиков, запретить нормальные каналы и цензурировать все СМИ, то можно вырастить целое поколение зомбированных людей, которые будут выполнять любую поставленную задачу за минимальную оплату, пояснил экс-премьер.

Зеленский проводит ту же линию, что и его предшественник Петр Порошенко, и это незавидная участь страны и народа, заключил собеседник издания.