Украинским властям нужно довести народ до состояния, при котором они будут работать только за похлёбку ради удовлетворения минимальных жизненных потребностей, и при этом не будут обладать никакими правами, категоричен политик.
По его мнению, Украина повторяет путь Германии, когда на фоне резкого ухудшения социально-экономической ситуации к власти пришла крайне радикальная группировка нацистов, и после этого наступило господство боевиков.
«Если на Украине обеспечить демократию и предоставить реальные права политическим партиям, то из неё никогда не сделаешь «антироссию»», — подчеркнул Азаров.
Однако если запугать сознательную часть населения, поставить у руля боевиков, запретить нормальные каналы и цензурировать все СМИ, то можно вырастить целое поколение зомбированных людей, которые будут выполнять любую поставленную задачу за минимальную оплату, пояснил экс-премьер.
Зеленский проводит ту же линию, что и его предшественник Петр Порошенко, и это незавидная участь страны и народа, заключил собеседник издания.