Сегодняшнюю эскалацию конфликта между Ереваном и Баку нельзя считать неожиданной. Время от времени перестрелки случались не только на границе Нагорного Карабаха, но и на самой армяно-азербайджанской границе. Об этом рассказал Александр Искандарян Директор Института Кавказа (Ереван) в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

«Я бывал в этом регионе. Там постреливали всегда. С азербайджанской стороны часто стреляли по селам, люди не имели возможности работать в поле, это превращалось в социально-экономическую проблему. На нахичеванском участке границы Армении с Азербайджаном тоже иногда случались какие-то инциденты. Укрепленные пункты строились, дороги подводились к этим укрепленным пунктам, и так далее», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что в условиях, когда армянские пограничники порой находятся в 500-600 метрах от азербайджанских, конфликты вполне естественны.

Искандарян добавил, что хотя сегодняшнее столкновение довольно серьезное, оно носит исключительно локальный характер, поскольку происходит на очень ограниченной территории.