Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
«Я бывал в этом регионе. Там постреливали всегда. С азербайджанской стороны часто стреляли по селам, люди не имели возможности работать в поле, это превращалось в социально-экономическую проблему. На нахичеванском участке границы Армении с Азербайджаном тоже иногда случались какие-то инциденты. Укрепленные пункты строились, дороги подводились к этим укрепленным пунктам, и так далее», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что в условиях, когда армянские пограничники порой находятся в 500-600 метрах от азербайджанских, конфликты вполне естественны.
Искандарян добавил, что хотя сегодняшнее столкновение довольно серьезное, оно носит исключительно локальный характер, поскольку происходит на очень ограниченной территории.