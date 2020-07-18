Квнщики назвали несколько причин, по которым отказываются ехать на фестиваль. Одной из них стала пандемия коронавируса, из-за которой стало сложно передвигаться между странами.
Следом участники команды заявили, что Белоруссия сохраняет нейтралитет в вопросе принадлежности Крыма. Если ехать на полуостров, то придется отправляться туда через территорию Украины — в ином случае украинские власти могут запретить им въезд в страну, а у многих там живут родственники.
Кроме того, в случае поездки команды в Крым, украинские университеты могут разорвать партнерские отношения с Белорусским государственным университетом, где обучаются участники.