Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» записала видеосообщение, в котором объявила о своем отказе выступать в российской Высшей лиге 2020. Препятствием оказался тот факт, что четвертьфинал состоится в Крыму. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «МК»

Квнщики назвали несколько причин, по которым отказываются ехать на фестиваль. Одной из них стала пандемия коронавируса, из-за которой стало сложно передвигаться между странами.

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Кроме того, в случае поездки команды в Крым, украинские университеты могут разорвать партнерские отношения с Белорусским государственным университетом, где обучаются участники.