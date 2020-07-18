Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета. Об этом накануне сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Мохсен Бахарванд, передает РИА Новости со ссылкой на иранское издание Etemad

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