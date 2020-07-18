«Черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж», — заявил дипломат.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга"
Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга"
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
По его словам, самописцы были отправлены накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана. Специалисты приступят к расшифровке 20 июля.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

 