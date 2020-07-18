Вакцина от коронавируса появится на Украине не ранее весны 2021 года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом он накануне заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышли на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года», — сказал Ляшко.

Он также убежден, что на Украине необходимо восстанавливать собственное производство вакцин — это будет следующим этапом после преодоления пандемии коронавируса.