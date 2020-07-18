Ранее по решению президента и верховного главнокомандующего была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Эксперт отметил, что сейчас ситуация между Баку и Ереваном легко может перейти в катастрофическую фазу, поскольку в этих странах нет страха перед войной, а глав государств давят уличные настроения.
Специалист также обратил внимание на участие в эскалации внешних игроков, напомнив, что США имеют в Армении крупнейшее посольство, а за Азербайджаном стоит Турция, которая уже заявила о своей поддержке.
«Турция стояла и за конфликтом 2016 года», — напомнил Сатановский.
По его мнению, для США этот конфликт является поводом осложнить жизнь Москве, а Турция, в случае с Азербайджаном, претендует на «единство народов», обозначая геополитические претензии на регион.
Аналитик подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая реально хочет погасить конфликт. Такая называемая «большая война» уже началась и российский МИД делает все возможное, чтобы повлиять на ситуацию, заключил он.