Решение президента РФ Владимира Путина провести внезапную проверку войск связано с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

Эксперт отметил, что сейчас ситуация между Баку и Ереваном легко может перейти в катастрофическую фазу, поскольку в этих странах нет страха перед войной, а глав государств давят уличные настроения.

Специалист также обратил внимание на участие в эскалации внешних игроков, напомнив, что США имеют в Армении крупнейшее посольство, а за Азербайджаном стоит Турция, которая уже заявила о своей поддержке.

«Турция стояла и за конфликтом 2016 года», — напомнил Сатановский.

По его мнению, для США этот конфликт является поводом осложнить жизнь Москве, а Турция, в случае с Азербайджаном, претендует на «единство народов», обозначая геополитические претензии на регион.

Аналитик подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая реально хочет погасить конфликт. Такая называемая «большая война» уже началась и российский МИД делает все возможное, чтобы повлиять на ситуацию, заключил он.