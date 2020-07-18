Число пострадавших от взрыва возле станции метро «Шулявская» в Киеве возросло до четырех. Ранее сообщалось только об одном пострадавшем. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Национального управления полиции Украины

Один с сошкой, семеро с ложкой. Украина идёт навстречу коллапсу инфраструктуры © Стрингер

«В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. Двадцатилетнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены», — говорится в сообщении.

На месте происшествия проводятся следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию, но никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.

Собранные сведения зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.