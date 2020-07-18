Уточняется, что взорвалось неизвестное устройство, которое лежало в мусорном баке.
«В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. Двадцатилетнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены», — говорится в сообщении.
На месте происшествия проводятся следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию, но никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.
Собранные сведения зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.