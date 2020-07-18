В Москве не раз поднимали вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба, отмечая, что Совместная следственная группа не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.
Фонд представляет собой независимую некоммерческую международную компанию, которая находится в США, и занимается исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов.
При этом, как сообщалось ранее, такое расследование может занять около шести месяцев, и что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее «выводы».