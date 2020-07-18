Фонд безопасности полетов в деле о крушении малазийского «Боинга» рассмотрит вопрос о том, почему Киев не закрыл воздушное пространство над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне донбасского конфликта, включая территорию РФ. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы МИД Нидерландов

Лавров ответил на главные вопросы мировой политики, в том числе по Украине. Итоговая пресс-конференция МИД РФ © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Фонд представляет собой независимую некоммерческую международную компанию, которая находится в США, и занимается исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов.

При этом, как сообщалось ранее, такое расследование может занять около шести месяцев, и что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее «выводы».