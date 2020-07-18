Ранее адвокат и советник президента США Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине и при администрации демократов в Америке в Киеве разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.
По словам Абзалова, сейчас основной задачей демократов является максимальное сдерживание Зеленского.
«В идеале, конечно, надо выделять денежные средства, чтобы не было экономических проблем, которые сразу ставят Украину в зависимость от Трампа… Поэтому демократы должны всеми способами пытаться дестимулировать Зеленского к жестким переговорам. И в принципе они это делают: были заявления о том, что готовы поддержать и т.д. Это делается, чтобы он продержался до ноября», — пояснил эксперт.
А после выборов, по его словам, может быть все что угодно, так как высока вероятность того, что демократы смогут получить большинство в Сенате.
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