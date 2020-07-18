До президентских выборов в США Демократическая партия будет пытаться финансового поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ему не потребовалась помощь американского лидера Дональда Трампа. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Андрей Золотарев о хищении американской помощи на Украине: До выборов в США Зеленский будет слеп, глух и нем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине и при администрации демократов в Америке в Киеве разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

По словам Абзалова, сейчас основной задачей демократов является максимальное сдерживание Зеленского.

«В идеале, конечно, надо выделять денежные средства, чтобы не было экономических проблем, которые сразу ставят Украину в зависимость от Трампа… Поэтому демократы должны всеми способами пытаться дестимулировать Зеленского к жестким переговорам. И в принципе они это делают: были заявления о том, что готовы поддержать и т.д. Это делается, чтобы он продержался до ноября», — пояснил эксперт.

А после выборов, по его словам, может быть все что угодно, так как высока вероятность того, что демократы смогут получить большинство в Сенате.

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