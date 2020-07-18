Боеспособность армии не всегда зависит от того, сколько средств на нее тратят. Это вопрос мотивации, организации и квалификации. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру, комментируя боестолкновения на армяно-азербайджанской границе

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

Эксперт подчеркнул, что сейчас в азербайджанском обществе и элите царит фрустрация из-за сорванной стратегии, поскольку азербайджанские войска пытались двое суток взять одну высотку, но у них ничего не получилось.

По его словам, во время войны 1991-1994 годов потенциалы Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха были несравнимы, но это никак не помогло Баку одержать победу.

«Хотя Азербайджан крупнее, и оружия у него больше, и финансовых возможностей больше, в то время победа была одержана даже не по очкам, а нокаутом. И сейчас, хотя и в меньших размерах, происходит то же самое», — указал Искандарян.

Политолог добавил, что если бы успешность армий определялась только потраченными деньгами, то войн вообще не было бы, и люди бы побеждали в войнах при помощи бухгалтеров или математиков.