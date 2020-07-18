Боестолкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
Эксперт подчеркнул, что сейчас в азербайджанском обществе и элите царит фрустрация из-за сорванной стратегии, поскольку азербайджанские войска пытались двое суток взять одну высотку, но у них ничего не получилось.
По его словам, во время войны 1991-1994 годов потенциалы Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха были несравнимы, но это никак не помогло Баку одержать победу.
«Хотя Азербайджан крупнее, и оружия у него больше, и финансовых возможностей больше, в то время победа была одержана даже не по очкам, а нокаутом. И сейчас, хотя и в меньших размерах, происходит то же самое», — указал Искандарян.
Политолог добавил, что если бы успешность армий определялась только потраченными деньгами, то войн вообще не было бы, и люди бы побеждали в войнах при помощи бухгалтеров или математиков.