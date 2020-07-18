Существует большая вероятность того, что президент США Дональд Трамп не обеспечит республиканцам большинства в Сенате, в связи с чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следует форсировать расследование в отношении демократа Джо Байдена. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Кость Бондаренко о хищении $5 млрд: Перед выборами в США власть Украины выжидает, потому что иначе поступить не может © РИА Новости, Нина Зотина Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

По мнению Абзалова, на данный момент лучшей стратегией для Зеленского является максимальное дистанцирование от всей этой ситуации. Только в ноябре, когда определится основной кандидат на пост президента США, можно будет либо форсировать разбирательство, либо свернуть расследование, отметил эксперт.

«Но надо понимать, что, даже если Трамп выиграет, он может потерять Сенат, а вот если он потеряет Сенат, тогда, скорее всего, будет импичмент, который зависит от верхней палаты парламента. И тогда вся эта веселая история продлится на будущее. Поэтому сейчас вероятность того, что Трамп сохранится, даже если он выиграет, не очень высокая, и с этой точки зрения, мне кажется, лучше для Украины сворачивать это направление, ну или всячески его притормаживать», — считает политолог.

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