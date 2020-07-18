Существует много примеров того, как американское и тем более украинское законодательство закрывало глаза на те или иные преступления. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Дмитрий Абзалов: В преддверии президентских выборов США для Зеленского важно не попасть в «ловушку Порошенко» © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

По мнению Бондаренко, вопрос состоит в том, что может быть инкриминировано перечисленным Джулиани участникам схемы и предусмотрены ли в законодательстве моменты, связанные со сроком давности и другими деталями.

«Потому что очень много было случаев, которые показывают, что и американское законодательство закрывает глаза на те или иные действия, и тем более украинское», — отметил он.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.