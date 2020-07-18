Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что демократам в США никак не следует реагировать на заявления команды президента Дональда Трампа, так как избирателей не интересует Украина. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Андрей Золотарев о хищении американской помощи на Украине: До выборов в США Зеленский будет слеп, глух и нем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

На вопрос о том, как на подобные заявления могут ответить демократы, Фесенко отметил, что можно «посмеяться и поиронизировать на этот счет, в том числе над репутацией Джулиани».

«Это все очень несерьезно. То, что происходит в Украине, для американских избирателей на самом деле не очень значимо. И все эти разборки на Украине на исход американских выборов существенно не повлияют. Будет влиять экономическая ситуация в США», — сказал он.

При этом он отметил, что с точки зрения пиара влезать в информационные «разборки» с Джулиани демократам не следует, так как это лишь усилит эффект от заявления адвоката.

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