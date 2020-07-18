Ранее адвокат и советник президента США Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.
На вопрос о том, как на подобные заявления могут ответить демократы, Фесенко отметил, что можно «посмеяться и поиронизировать на этот счет, в том числе над репутацией Джулиани».
«Это все очень несерьезно. То, что происходит в Украине, для американских избирателей на самом деле не очень значимо. И все эти разборки на Украине на исход американских выборов существенно не повлияют. Будет влиять экономическая ситуация в США», — сказал он.
При этом он отметил, что с точки зрения пиара влезать в информационные «разборки» с Джулиани демократам не следует, так как это лишь усилит эффект от заявления адвоката.
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