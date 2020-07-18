До президентских выборов в США президент Украины Владимир Зеленский будет обходить стороной тему с возможным хищением американской помощи в стране. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Владимир Фесенко: Джулиани опустился до «фейкомета», заявляя о коррупции на Украине © glavred.info Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

По словам Золотарева, если деньги американских налогоплательщиков действительно уходили в руки коррупционеров и в том была заинтересованность представителей демократов, то это достаточно серьезное обвинение, которое может быть использовано в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах.

«Другое дело, что на Украине эта тема не получит никакого развития в силу известных политических причин. Он (Зеленский — ред.) сделает вид, что не расслышал. До итогов президентских выборов каких-то серьезных телодвижений не будет. Если победит Трамп, тогда, возможно, это дело получит ход. Но до 3 ноября Зеленский будет слеп, глух и нем», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что с учетом нынешнего положения украинского президента, возможно, это правильная позиция — не «лезть в драку» демократов и республиканцев США.

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