Правящая украинская партия «Слуга народа» сейчас негласно рассматривает вариант отмены или переноса местных выборов под предлогом обострения борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Зеленский впал в состояние уставшего Ющенко, даже переехал в его резиденцию © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Тем более что, обратите внимание, в бюджете денег на них по-прежнему никто не выделяет, их нет. Их использовали во время борьбы с пандемией, пустили неизвестно куда, и до сих пор почему-то никто не озаботился вопросом, чтобы их снова выделить», — указал Корнилов.

Политолог добавил, что местные выборы отличаются тем, что на них происходит, по сути, множество кампаний, и в некоторых регионах к ним начали готовиться задолго до их проведения.