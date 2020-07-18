Эксперт отметил, что рейтинги этой политической силы падают, а в некоторых регионах уже и приближаются к нулю, поэтому нельзя исключать, что будет поставлен вопрос о переносе выборов.
«Тем более что, обратите внимание, в бюджете денег на них по-прежнему никто не выделяет, их нет. Их использовали во время борьбы с пандемией, пустили неизвестно куда, и до сих пор почему-то никто не озаботился вопросом, чтобы их снова выделить», — указал Корнилов.
Политолог добавил, что местные выборы отличаются тем, что на них происходит, по сути, множество кампаний, и в некоторых регионах к ним начали готовиться задолго до их проведения.