Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль
Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль
© РИА Новости, Нина Зотина
Ранее адвокат и советник Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

Помимо того, что предъявленные Манафорту обвинения базировались в значительной степени на "липовых" подтверждениях, подчеркнул эксперт, таких людей в США по умолчанию не сажали.

«Тем более, что он не являлся кандидатом в президенты и вообще политиком. Он был только политтехнологом. Поэтому возможен подобного рода ответ», — подчеркнул Ищенко.

Трамп неоднократно говорил, что и Хиллари Клинтон, и еще как минимум десяток руководителей Демократической партии должны отвечать перед законом и сидеть в тюрьме, и если у него будет такая возможность, он их посадит, добавил политолог.

 