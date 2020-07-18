Вполне возможно, что руководителей Демократической партии США ждет уголовное преследование за коррупцию на Украине. Хотя бы потому, что демократы в свое время посадили главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль © РИА Новости, Нина Зотина Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

Помимо того, что предъявленные Манафорту обвинения базировались в значительной степени на "липовых" подтверждениях, подчеркнул эксперт, таких людей в США по умолчанию не сажали.

«Тем более, что он не являлся кандидатом в президенты и вообще политиком. Он был только политтехнологом. Поэтому возможен подобного рода ответ», — подчеркнул Ищенко.

Трамп неоднократно говорил, что и Хиллари Клинтон, и еще как минимум десяток руководителей Демократической партии должны отвечать перед законом и сидеть в тюрьме, и если у него будет такая возможность, он их посадит, добавил политолог.