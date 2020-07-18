Ранее адвокат и советник Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.
Помимо того, что предъявленные Манафорту обвинения базировались в значительной степени на "липовых" подтверждениях, подчеркнул эксперт, таких людей в США по умолчанию не сажали.
«Тем более, что он не являлся кандидатом в президенты и вообще политиком. Он был только политтехнологом. Поэтому возможен подобного рода ответ», — подчеркнул Ищенко.
Трамп неоднократно говорил, что и Хиллари Клинтон, и еще как минимум десяток руководителей Демократической партии должны отвечать перед законом и сидеть в тюрьме, и если у него будет такая возможность, он их посадит, добавил политолог.