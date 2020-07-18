Планы США сорвать строительство газопровода «Северный поток-2» будут разбиты «капитанами» экономики Германии в лице Бундестага, правительства и канцлера Ангелы Меркель. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Коротченко рассказал, как Турция при помощи РФ нанесла серьезный удар по американскому ВПК © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк Майк Помпео заявил, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

В Берлине осознают, подчеркнул эксперт, что главной целью удара Вашингтона является именно ФРГ и ее экономика, флагманская для всего Евросоюза. По его мнению, этим Штаты фактически пытаются превратить Европу в вассала, и это должен понимать каждый житель Старого Света.

«Никто в Европе не хочет быть американским штатом. Сегодня ассоциироваться с Америкой очень нехорошо для любой страны. Американцы хотят залезть в карман каждого европейского налогоплательщика. И задача каждого европейца — голосовать за силы, выступающие за разумное экономическое партнерство с Россией. Иначе вас "дядя Сэм" отберет и выбросит на помойку», — уверен Коротченко.

Он добавил, что США хотят навязать Европе сжиженный природный газ, лишить ее экономику конкурентоспособности в сравнении с Америкой, чтобы подорвать поступление золотовалютных ресурсов в Россию и выиграть гонку.