Если на выборах президента США победит Джо Байден, то это приведет к тому, что на Украине только увеличится влияние сил, связанных с Демократической партией. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов о краже на Украине $5,3 млрд: Это заявление для генпрокурора США Барра © Facebook, Денис Жарких Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

«Есть большая вероятность, что повторится ситуация с записями на пленках Деркача «Байден-Порошенко», когда Байден будет Зеленскому звонить и открытым текстом рассказывать, что надо делать», — указал эксперт.

Если же переизберётся Трамп, отметил Молчанов, то Зеленский может пойти на зачистку условно людей Сороса и ориентированных на Демократическую партию, то есть он избавится от Сытника, Холодницкого и иностранцев из наблюдательных советов.

В этом плане для суверенной Украины Трамп был бы более оптимальным президентом, заключил собеседник издания.