Белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске 17 июля, передает БелТА

Лукашенко пообещал «ни за какие деньги не рвать отношения с братской Россией» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что и сам Мишустин — «не чужой человек» и по рождению, и потому, что представляет «близкую, братскую Российскую Федерацию».

Белорусский лидер, в частности, считает, что Россия должна быть локомотивом экономических процессов на постсоветском пространстве и что обе страны должны строить союзные отношения исключительно на равноправной основе.