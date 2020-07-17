Мишустин в пятницу, 17 июля, в Минске принимал участие в заседание Евразийского межправительственного совета. Встреча с Лукашенко состоялась после заседания.
«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой», — заявил Лукашенко.
Он также отметил, что и сам Мишустин — «не чужой человек» и по рождению, и потому, что представляет «близкую, братскую Российскую Федерацию».
Белорусский лидер, в частности, считает, что Россия должна быть локомотивом экономических процессов на постсоветском пространстве и что обе страны должны строить союзные отношения исключительно на равноправной основе.