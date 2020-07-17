Министерство иностранных дел Украины 17 июля подписало договор с международной юридической фирмой Covington & Burling LLP о защите Украины в делах против России за $5,45 миллионов (391,9 миллионов рублей). Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Украины

Украина обратится в Гаагский суд из-за российских паспортов для ЛНР и ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Отмечается, что МИД закупает услуги этой компании с центральным офисом в Вашингтоне для защиты прав Украины в международных спорах с Россией с 2015 года. Ставки юристов составят от $450 до $1116 в час (32,4-80,2 тысячи рублей).

Речь идет об арбитражах относительно имущества на территории Крыма и ЛДНР, о делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и расовой дискриминации, Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях, задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Сообщается, что средства на финансирование этих целей предусмотрены в госбюджете.

Всего с 2015 года украинский МИД оплатил услуги американских юристов на сумму $28,31 миллиона (2 миллиарда рублей) с учетом подписанного 17 июля договора.