Парламент Донецкой Народной Республики принял закон, закрепляющий статус вынужденного переселенца и определяющий виды социальных гарантий для этой категории, передает РИА Новости 17 июля

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«Данным законом мы вводим статус вынужденного переселенца. Вынужденными переселенцами могут быть признаны: гражданин ДНР, гражданин иностранного государства, лицо без гражданства, жилье которых разрушено на территории ДНР вследствие боевых действий, а также проживающих в зоне ведения боевых действий или на линии соприкосновения», — сказал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Также, согласно законопроекту, переселенцами могут быть признаны люди, преследуемые Киевом за политические взгляды, по признакам национальной или религиозной принадлежности, и иностранные граждане и жители подконтрольной Киеву территории, участвовавшие или участвующие в защите республики.

Проект закона, в частности, предусматривает, что указанные лица имеют право на проживание в пункте долговременного проживания при отсутствии возможности самостоятельного определения местожительства на территории ДНР, получение соцвыплат, медицинской и психологической помощи.

Законопроект был принят депутатами в двух чтениях. Он вступит в силу после его опубликования на сайте Народного совета.