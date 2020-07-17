Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством на государственном уровне конфискацию Службой безопасности Украины (СБУ) медалей «75 лет Великой Победы» у делегации, возвращавшейся из России, передает РИА Новости 17 июля

СБУ оставила харьковских ветеранов без медалей © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк Андрей Лесик сообщил, что в ночь на 13 июля СБУ изъяла 50 медалей у делегации, возвращавшейся из Белгородской области. По словам политика, в делегации были, в том числе, 90-летний ветеран Великой Отечественной войны, экс-замгендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. По данным Лесика, Исаеву угрожают статьей УК Украины об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики.

«Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы — кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками», — заявил Слуцкий.

По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма и преследование оставшихся в живых ветеранов является «черной неблагодарностью со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ». Слуцкий назвал подобное поведение бесчеловечным, бездушным и подлым.