Ранее глава Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Андрей Лесик сообщил, что в ночь на 13 июля СБУ изъяла 50 медалей у делегации, возвращавшейся из Белгородской области. По словам политика, в делегации были, в том числе, 90-летний ветеран Великой Отечественной войны, экс-замгендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. По данным Лесика, Исаеву угрожают статьей УК Украины об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики.
«Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы — кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками», — заявил Слуцкий.
По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма и преследование оставшихся в живых ветеранов является «черной неблагодарностью со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ». Слуцкий назвал подобное поведение бесчеловечным, бездушным и подлым.