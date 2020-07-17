Россия на протяжении очень многих лет выступает за то, чтобы в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе установился если не мир, то хотя бы прекратилась стрельба и не гибли бы люди. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Будет ли война между Арменией и Азербайджаном, кого поддержит РФ? - видео ©

Россия делает больше всех в мире, подчеркнул эксперт, для того чтобы этот процесс хоть как-то нормализовался, другое дело, что пока у нее это не очень получается.

«Армения — член ОДКБ. С Азербайджаном у России нормальные дружеские взаимовыгодные отношения. России категорически не нужна там война», — считает Гаспарян.

Политолог обратил внимание, что глава МИД РФ Сергей Лавров одним из первых включился в процесс после начала столкновений, а ОДКБ сразу же созвала экстренное заседание по этому поводу.

Война категорически никому не нужна, война — это всегда плохо, это всегда гибель людей, и радоваться войне могут только подонки, заключил собеседник издания.