Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Россия делает больше всех в мире, подчеркнул эксперт, для того чтобы этот процесс хоть как-то нормализовался, другое дело, что пока у нее это не очень получается.
«Армения — член ОДКБ. С Азербайджаном у России нормальные дружеские взаимовыгодные отношения. России категорически не нужна там война», — считает Гаспарян.
Политолог обратил внимание, что глава МИД РФ Сергей Лавров одним из первых включился в процесс после начала столкновений, а ОДКБ сразу же созвала экстренное заседание по этому поводу.
Война категорически никому не нужна, война — это всегда плохо, это всегда гибель людей, и радоваться войне могут только подонки, заключил собеседник издания.