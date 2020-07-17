Даже если ввести некий контингент миротворцев в Карабах и на границу Армении с Азербайджаном, это все равно не остановит вялотекущий конфликт между Баку и Ереваном, поскольку обе стороны не заинтересованы в установлении мира. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян объяснил, что сделают в Армении и Азербайджане с теми, кто заявит о мире и компромиссе © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Очевидно, подчеркнул эксперт, что различные политические силы будут подзуживать и Армению, и Азербайджан к продолжению ведения боевых действий: Баку будет подзуживать Турция, а Ереван — влиятельная армянская диаспора за рубежом.

«Это замкнутый круг. Из него не выйти никак. Они все равно будут воевать. Если бы можно было взять и перенести куда-то территорию, то тогда можно было бы развести края. Но у вас же это не получится никак. А все попытки заговорить о каком-то компромиссе — предательство национальных интересов», — категоричен Гаспарян.

Политолог также обратил внимание, что сам по себе конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже около 100 лет, а также огромную роль в этом противостоянии играет религиозный фактор, что делает невозможным мирное урегулирование.

К тому же, по его мнению, вялотекущий конфликт позволяет властям и Армении, и Азербайджана создавать образ врага и консолидировать общество перед лицом угрозы, отвлекая внимание от сложностей внутри страны.