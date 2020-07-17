Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Очевидно, подчеркнул эксперт, что различные политические силы будут подзуживать и Армению, и Азербайджан к продолжению ведения боевых действий: Баку будет подзуживать Турция, а Ереван — влиятельная армянская диаспора за рубежом.
«Это замкнутый круг. Из него не выйти никак. Они все равно будут воевать. Если бы можно было взять и перенести куда-то территорию, то тогда можно было бы развести края. Но у вас же это не получится никак. А все попытки заговорить о каком-то компромиссе — предательство национальных интересов», — категоричен Гаспарян.
Политолог также обратил внимание, что сам по себе конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже около 100 лет, а также огромную роль в этом противостоянии играет религиозный фактор, что делает невозможным мирное урегулирование.
К тому же, по его мнению, вялотекущий конфликт позволяет властям и Армении, и Азербайджана создавать образ врага и консолидировать общество перед лицом угрозы, отвлекая внимание от сложностей внутри страны.