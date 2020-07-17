Поскольку Белому дому не до Украины, то контроль за происходящим в этой стране по-прежнему находится в руках демократов, которые продолжают линию поддержки Петра Порошенко на информационную войну и удержание статус-кво по Донбассу. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne

Погребинский рассказал, какую дипломатическую игру против России затеяла Украина © Facebook, Михаил Погребинский Петром Порошенко и теми людьми, которые живут за счет войны и противостояния с Россией и получают с этого дивиденды.

При этом, по его словам, американцы не заинтересованы в компромиссе по Донбассу, поскольку его достижение неизбежно приведет к изменению формата отношений Москвы с Брюсселем, Берлином и Парижем.

«Этого больше всего не хотят американцы, причем как демократы, так и республиканцы. Они считают, что сохранение кризиса на востоке Украины гарантируют им напряженные отношения между Москвой и, прежде всего, Берлином. Это дает США дополнительный аргумент для сдерживания России, проведения санкций и так далее», — пояснил Погребинский.

Политолог добавил, что позиция американцев, прежде всего, сторонников Демократической партии, доминирует в политике президента Украины Владимира Зеленского.