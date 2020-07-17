Эксперт отметил, что сейчас, по сути, существует ситуативный союз Демократической партии с радикальными националистическими движениями, Петром Порошенко и теми людьми, которые живут за счет войны и противостояния с Россией и получают с этого дивиденды.
При этом, по его словам, американцы не заинтересованы в компромиссе по Донбассу, поскольку его достижение неизбежно приведет к изменению формата отношений Москвы с Брюсселем, Берлином и Парижем.
«Этого больше всего не хотят американцы, причем как демократы, так и республиканцы. Они считают, что сохранение кризиса на востоке Украины гарантируют им напряженные отношения между Москвой и, прежде всего, Берлином. Это дает США дополнительный аргумент для сдерживания России, проведения санкций и так далее», — пояснил Погребинский.
Политолог добавил, что позиция американцев, прежде всего, сторонников Демократической партии, доминирует в политике президента Украины Владимира Зеленского.