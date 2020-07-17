Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру развеял миф о влиянии американского финансиста Джорджа Сороса на политическую жизнь Украины

Дело об украденных миллиардах. Джулиани поставил украинскую власть на паузу © AP, Charles Krupa, File Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Среди причастных адвокат назвал Сороса, ряд представителей администрации демократов в США и украинских политиков из окружения экс-гаранта.

По мнению Фесенко, Киеву не следует реагировать на подобного рода неподтвержденные заявления.

«То, что там приведено, — это полная чушь, доказательств которой не существует в природе, и мифы, как про Сороса. Миф очень популярный, но не соответствующий действительности. Влияние Сороса на украинскую политику очень сильно преувеличено, на порядки. Девяностолетний старичок даже не догадывается, какую ему славу и популярность делают, которой он на самом деле не имеет», — отметил политолог.

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