Депутат Верховной Рады Украины Александр Фельдман намерен баллотироваться в мэры Харькова от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом 17 июля он сообщил на своей странице в Facebook

«Фракция ОПЗЖ единогласно поддержала мое выдвижение кандидатом на пост харьковского городского головы на предстоящих местных выборах. Я благодарен фракции за поддержку. Для меня участие в выборах харьковского городского головы — большая ответственность. Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей», — написал он.

Также депутат выразил надежду, что предстоящие выборы в Харькове станут не борьбой рейтингов, манипуляций, а конкуренцией подходов, программ и стратегий развития города.