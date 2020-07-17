Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины зафиксировал первые попытки нового типа DDOS-атак, который используется для блокировки сетей провайдеров связи. Об этом 17 июля заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба ведомства

Коронавирусная «рука Кремля». СБУ ловит в интернете сплетников и паникёров © president.gov.ua «Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне», — заявил он. Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности в очередной раз подчеркивают важность использования сложных паролей.