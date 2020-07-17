Коронавирусная «рука Кремля». СБУ ловит в интернете сплетников и паникёров
Коронавирусная «рука Кремля». СБУ ловит в интернете сплетников и паникёров
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По его словам, за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, в том числе на Украине. Также он отметил, что ситуация осложняется отсутствием средств скорого противодействия атакам, без потери части важных сервисов, включительно с передачей видеоконтента, интернет-телефонии и других.

«Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне», — заявил он.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности в очередной раз подчеркивают важность использования сложных паролей.    