Накануне мэр Черкасс Анатолий Бондаренко объявил Ботнара исчезнувшим. Вечером Офис генпрокуратуры сообщил, что было инсценировано его убийство, после чего задержали местного депутата, который заказал чиновника.
По данным следствия, депутат решил заказать убийство за денежное вознаграждение из-за личного конфликта из корыстных побуждений. Для этого нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства, и заплатил задаток.
В ходе спецоперации правоохранители провели имитацию убийства и после передачи денег задержали его организатора. Имя депутата правоохранители не назвали. Однако директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов у себя в Facebook сообщил, что накануне в департаменте прошел обыск у работавшего там по совместительству депутата Максима Шадловского.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ботнар после информации, которую обнародовали в Офисе генпрокурора на своей официальной странице в Facebook сообщил, что жив и здоров, а подробности происшествия пообещал сообщить на брифинге 20 июля.