Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар, который якобы пошел на встречу и не вернулся, инсценировал свою смерть, чтобы помочь правоохранителям определить заказчика, которым оказался местный депутат Максим Шадловский от «Партии свободных демократов». Об этом 17 июля сообщает «Страна»

Накануне мэр Черкасс Анатолий Бондаренко объявил Ботнара исчезнувшим. Вечером Офис генпрокуратуры сообщил, что было инсценировано его убийство, после чего задержали местного депутата, который заказал чиновника.

По данным следствия, депутат решил заказать убийство за денежное вознаграждение из-за личного конфликта из корыстных побуждений. Для этого нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства, и заплатил задаток.

Мэр Черкасс Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Ботнара © Facebook, Анатолій Бондаренко Сергей Воронов у себя в Facebook сообщил, что накануне в департаменте прошел обыск у работавшего там по совместительству депутата Максима Шадловского.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ботнар после информации, которую обнародовали в Офисе генпрокурора на своей официальной странице в Facebook сообщил, что жив и здоров, а подробности происшествия пообещал сообщить на брифинге 20 июля.