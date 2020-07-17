«Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как «угрозу силой». Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет», — написал Боднар.
«Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как «угрозу силой». Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет», — написал Боднар.
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