Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерации на границе с Украиной считает демонстрацией агрессивных планов. Об этом 17 июля он написал в Twitter

«Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как «угрозу силой». Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет», — написал Боднар.