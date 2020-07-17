«К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал», — рассказал экс-нардеп.
Розенблат сказал, что написал заявление в полицию и что его семья ожидает, что преступников привлекут к ответственности. Он добавил, что «использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо». Также Розенблат написал, что в этом инциденте видит очередную попытку запугать его семью из-за их политической деятельности.
В полиции сообщили, что на месте были изъяты записи камер видеонаблюдения и проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств. Установлено, что около 3 часов ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто не пострадал.
Предварительная квалификация события — ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Причастным к этому инциденту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.