Правоохранители проводят обыски в помещениях Днепровского городского совета и служебных кабинетах Госгеокадастра. По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 млрд грн (около 4 млрд рублей), расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов.
Также следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.
В то же время в Днепровском горсовете заявили, что именно местная власть является инициатором этого уголовного производства и заинтересована в полном выяснении обстоятельств.