Служба безопасности Украины зафиксировала факты возможно незаконного завладения земельными участками, которые являются собственностью территориальной общины Днепра. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе СБУ

Правоохранители проводят обыски в помещениях Днепровского городского совета и служебных кабинетах Госгеокадастра. По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 млрд грн (около 4 млрд рублей), расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов.

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В то же время в Днепровском горсовете заявили, что именно местная власть является инициатором этого уголовного производства и заинтересована в полном выяснении обстоятельств.