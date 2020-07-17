Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти 17 июля в своем Twitter заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь российских хакеров к ответственности», — написал Маккарти.

Накануне Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что хакеры из группы APT29 попытались взломать данные фармакологических компаний и похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от COVID-19. При этом в Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой. Позднее о кибератаках заявили спецслужбы США и Канады.

В Кремле отрицают причастность России к этим атакам и назвали обвинения голословными.

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал обвинения в кибератаках с целью кражи данных о вакцине с попытками запятнать репутацию российской разработки со стороны тех, кто «боится ее успеха». По его словам, отечественный препарат потенциально может первым выйти на рынок и стать наиболее эффективным.