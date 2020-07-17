Он отметил, что не оставит без ответа «злонамеренные действия Москвы».
«В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь российских хакеров к ответственности», — написал Маккарти.
Накануне Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что хакеры из группы APT29 попытались взломать данные фармакологических компаний и похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от COVID-19. При этом в Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой. Позднее о кибератаках заявили спецслужбы США и Канады.
В Кремле отрицают причастность России к этим атакам и назвали обвинения голословными.
Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал обвинения в кибератаках с целью кражи данных о вакцине с попытками запятнать репутацию российской разработки со стороны тех, кто «боится ее успеха». По его словам, отечественный препарат потенциально может первым выйти на рынок и стать наиболее эффективным.
Moscow's continued malicious actions to weaken our pandemic response must not go unchecked. In the coming days, I will be introducing legislation to ensure these Russian hackers are held accountable. https://t.co/yTuFLanWVe— Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 16, 2020