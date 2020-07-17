«Я думаю, это не соответствует международным стандартам. Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. <…> Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле. Больше никак», — сказала Ермошина.
Она подчеркнула, что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — «и религиозным, и в связи с состоянием здоровья».
«У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», — заявила Ермошина.
Накануне глава государства Александр Лукашенко высказал мнение, что служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента Белоруссии, и эту норму необходимо прописать в новой Конституции.