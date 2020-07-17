Закрепление в Конституции Белоруссии нормы о том, что в президенты может выдвигаться только служивший в армии, не соответствует международным стандартам. Об этом 17 июля сообщила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в интервью «Еврорадио»

В Белоруссии прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko сказала Ермошина.

Она подчеркнула, что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — «и религиозным, и в связи с состоянием здоровья».

«У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», — заявила Ермошина.

Накануне глава государства Александр Лукашенко высказал мнение, что служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента Белоруссии, и эту норму необходимо прописать в новой Конституции.